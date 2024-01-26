İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Adalet Divanı'nın Gazze kararı hakkında açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanının (UAD) UAD’nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır.” ifadelerini kullandı.

İsrail’e yönelik “soykırım” suçunu reddeden İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

“Her ülke gibi İsrail’in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail’e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir.”

Netanyahu, ülkesinin “Hamas’a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti.

"UAD yargıçları gerçekleri ve hukuku değerlendirmiştir"

Mahkemenin kararlarını açıklamasının ardından Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki’den de açıklama geldi.

Maliki, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "UAD yargıçları gerçekleri ve hukuku değerlendirmiştir, insanlık ve uluslararası hukuk lehine karar verdiler. İşgalci güç İsrail de dahil olmak üzere tüm devletleri, mahkeme tarafından alınan tüm tedbirlerin uygulanmasını sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme kararlarının bağlayıcı bir yasal yükümlülük olduğunu kaydeden Maliki, "Devletler artık İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırım savaşını durdurmak ve suç ortağı olmamak için yasal yükümlülüklere sahip. UAD kararı, hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına dair önemli bir göstergesi. Filistin, bu cesur dayanışma adımını atan Güney Afrika halkı ve hükümetine sonsuz minnettar. Adaletin yerini bulması için Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Karar, Filistin halkı için adalet arayışında önemli bir dönüm noktası"

Güney Afrika tarafından yapılan açıklamada ise, UAD tarafından hızla alınan kararlara teşekkür edilerek, "İhtiyati tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz ve İsrail'in mahkeme kararlarının uygulanmasını engelleyecek hareketlerde bulunmayacağını umuyoruz. Ayrıca karar Filistin halkı için adalet arayışında önemli bir dönüm noktası" denildi. Ayrıca açıklamada, Güney Afrika'nın Gazze'deki Filistinlilerin haklarını korumak için küresel kurumlar bünyesinde hareket etmeye devam edeceği aktarıldı.