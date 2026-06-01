İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Beyrut'a hava saldırısı talimatı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Goruk kenti ile Keşm Adası'na yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bir ABD üssüne misilleme saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Saldırıda ABD üssünün imha edildiği kaydedildi. Hedef alınan ABD üssünün İran'a düzenlenen saldırılarda kullanıldığı belirtildi.