İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikili, Gazze’deki ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Önümüzde çok zorlu bir görev var"

Vance, sürecin temel hedeflerini Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin yeniden inşası ve Hamas’ın İsrail için yeniden bir tehdit oluşturmamasını sağlamak olarak açıkladı.

Vance, "Önümüzde çok zorlu bir görev var" diyerek Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu olacağını ifade etti.

Sürecin kolay olmayacağını ve yapılacak daha çok şey bulunduğunu dile getiren Vance, ancak ateşkesin devam edeceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

“Güvenliğe İsrail karar verecek”

Netanyahu ise "ABD'nin baskısı sonucu Gazze'de ateşkesi sürdürdükleri" yönündeki haberlere yanıt olarak, "Biz ABD'nin himayesinde değiliz. Güvenliğine İsrail karar verecek. İsrail'in güvenliği söz konusu olunca ne yapmamız gerekirse onu yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesini kabul edip etmeyeceği sorusuna dolaylı şekilde karşı olduğu cevabını veren Netanyahu, "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.