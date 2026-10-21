İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye itirafı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ilişkiler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile bir yüzleşme yaşamak istemediğini açıkça dile getiren Netanyahu, iki ülke arasında doğrudan bir çatışma ortamının doğmasını engellemeye çalıştığını kaydetti.

BM kürsüsündeki iddialar

Daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapan Netanyahu, Türkiye'nin bölgedeki politikalarını ve stratejik hamlelerini kendi bakış açısıyla eleştirdi. İsrail Başbakanı, yaşanan tüm bu siyasi sürtüşmelere rağmen Türkiye ile askeri bir çatışma aramadığını yineledi.