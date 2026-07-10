İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu adını ve soyadını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun adını resmen değiştirdiği iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2026 yılına ait vergi kayıtlarında Yair Netanyahu'nun ismi ve soyadı "Yonatan Hun" olarak yer aldı. Söz konusu iddia, vergi belgelerine dayandırılırken, isim değişikliğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni vergi kayıtlarında kimlik numarası ile adres bilgilerinin 2024 yılında Yair Netanyahu adıyla düzenlenen belgelerle aynı olduğu belirtildi. İsrail yasalarına göre resmi isim değişikliği yapıldıktan sonra bu karar yedi yıl boyunca geri alınamıyor.

Netanyahu'nun yeni adını kamuoyu önünde kullanmayı planlayıp planlamadığı ve isim değişikliğini hangi amaçla yaptığı bilinmiyor. Yair Netanyahu, sosyal medya hesaplarında da hâlâ "Yair Netanyahu"yu kullanıyor.

Yair Netanyahu artık "Yonatan Hun"

Netanyahu'nun yeni adı "Yonatan, Binyamin Netanyahu'nun 1976 yılında Uganda'daki Entebbe Operasyonu'nda ölen ağabeyi Yonatan Netanyahu'ya gönderme yapıyor.

Hun ise anne tarafından dedesi Shmuel Ben-Artzi'nin soyadını İbraniceleştirmeden önce kullandığı aile soyadı olarak biliniyor.

Sağ görüşlü çıkışları ile bilinen 34 yaşındaki Yair Netanyahu, son birkaç yıldır ABD'nin Florida eyaletinde yaşıyor.

Netanyahu da ABD'de farklı bir isim kullanmıştı

Binyamin Netanyahu'nun diğer oğlu Avner Netanyahu'nun da Londra'da eğitim gördüğü dönemde güvenlik gerekçesiyle babaannesinin kızlık soyadını kullanarak resmi kayıtlarda "Avi Segal" adını aldığı biliniyor.

Başbakan Netanyahu'nun kendisiyse 1970'lerde ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) eğitim gördüğü yıllarda "Ben Nitai" adını kullanmıştı.