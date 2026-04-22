İsrail basını: ABD’de İsrail’e destek hızla azalıyor

İsrail merkezli Walla News haber sitesi, İsrail’in ABD’deki imajının Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın ardından derinden zarar gördüğünü ve Tel Aviv'e verilen desteğin hızla azaldığını belirtti.



Habere göre, uzun yıllar boyunca ABD dış politikasının en istikrarlı unsurlarından biri olarak kabul edilen Washington-Tel Aviv ilişkileri, son haftalarda yaşanan bölgesel gelişmeler ve üst düzey Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla birlikte "radikal bir değişime" şahit oldu.

Söz konusu radikal değişimi açıkça ortaya koyan verilere göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ının İsrail’e olumsuz baktığı, 18-29 yaş arası gençlerin ise yaklaşık yüzde 75’inin Filistinlilere İsrail’den daha fazla sempati duyduğu aktarıldı.

Bu oranların daha önce görülmemiş düzeyde olduğu ve geçmişte ABD’de İsrail lehine güçlü bir siyasi fikir birliğinin bulunduğu vurgulandı.

Söz konusu siyasi değişimin yakın zamanda Senatoda ABD’nin İsrail ile silah anlaşmasına ilişkin yaşanan tartışmalar sırasında açık biçimde görüldüğü ifade edildi.

Anlaşma onaylanmasına rağmen tartışmaların önemli bir değişimi ortaya koyduğuna işaret edilen haberde, 47 Demokrat senatörden 40’ının anlaşma aleyhine oy kullandığı hatırlatıldı.

Senatoda İsrail karşıtlığı geçmişte bir senatör için "siyasi intihar" olarak değerlendirilirken bugün bunun sıradan hale geldiği belirtilen haberde, Yahudi Senatör Bernie Sanders’ın, "Başladığımızda sadece 11 aleyhte oy vardı şimdi ise 40 oy var. Bu, Amerikan halkının görüşünü yansıtıyor." sözlerine yer verildi.

Sosyokültürel dönüşüm

ABD’de İsrail'e karşı tutumda yaşanan değişimin yalnızca siyasi alanla sınırlı olmadığı, daha derin bir sosyo-kültürel dönüşümün yaşandığına dikkat çekildi.

Bu değişimin daha geniş siyasi arenada da görüldüğü, 2028’de kendilerini başkan adayı olarak gören siyasetçilerin, siyasi yelpazenin her iki tarafında da İsrail’e koşulsuz desteği artık açık bir siyasi avantaj olarak görmediği ifade edildi.

ABD'li bazı siyasetçiler arasında İsrail’e kimin daha mesafeli olduğunu kanıtlamak için adeta bir yarış yaşandığına şahit olunduğu, eski Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel’in bu yarışta önde çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Emanuel’in yakın zamanda "İsrail’e sağlanan yıllık 3,8 milyar dolarlık güvenlik yardımının kesilmesi ve ihlaller durumunda bu yardımların tamamen askıya alınmasının değerlendirebileceği" söylemleri hatırlatılan haberde, daha önce meşru tartışma alanının dışında kabul edilen bu konuların artık Demokratların ana akımında yer almaya başladığına işaret edildi.

İsrail'in Gazze ve İran’a saldırılarının olumsuz etkisi

ABD kamuoyunda İsrail aleyhinde yaşanan bu değişimin önemli ölçüde Gazze Şeridi’nde yaşanan savaşla başladığına işaret edilen haberde, "Tüm bunlar Gazze savaşıyla mı başladı? Büyük ölçüde evet: Görüntüler, yıkım ve uluslararası eleştiriler, özellikle gençler arasında Amerikan kamuoyunda derin bir etki yarattı." değerlendirmesine yer verildi.



ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı savaşın ardından söz konusu değişimin son dönemde daha da belirgin hale geldiği belirtilen haberde, örnek olarak Washington’daki bazı çevrelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a savaş başlatma kararında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun baskısının etkili olduğu yönündeki eleştirileri hatırlatıldı.

"Mağdur İsrail" anlatısının yerini "soykırımcı İsrail" aldı

ABD’de İsrail’e bakışın kuşaklar arasında farklılaştığına dikkat çekilen haberde, geçmişte 1967 Arap-İsrail Savaşı ve 1973 Arap-İsrail Savaşı anlatılarıyla büyüyen ve İsrail’i mağdur olarak gören kuşağın yerini, Gazze’deki görüntüler ve sosyal medya aracılığıyla farklı anlatılarla büyüyen yeni bir kuşağın aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Trump’ın halen İsrail’e güçlü sempati duyan eski kuşağı temsil eden bir figür olarak değerlendirildiği kaydedildi.

ABD’de İsrail’e yönelik tutumun geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen haberde, ister Demokrat ister Cumhuriyetçi bir başkan seçilsin, İsrail’e yönelik yaklaşımın daha temkinli ve daha az hoşgörülü olacağı yönündeki beklentilerin öne çıktığı belirtildi.



ABD ile İsrail arasındaki ittifakın tamamen çökmese de artık geçmişte olduğu gibi garanti olarak görülmediği, bir zamanlar neredeyse tartışmasız kabul edilen desteğin artık siyasi, toplumsal ve kuşaklar arası bir tartışma alanına dönüştüğü vurgulandı.

ABD Kongresi’ndeki İsrail yanlısı destek tabanının hem ideolojik hem de kuşaksal açıdan daraldığı değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrail’in kuruluş süreci ve Filistin topraklarıyla ilgili tarihsel gelişmelerin de ABD kamuoyundaki tartışmaların arka planında yer aldığı ifade edildi.

İsrail’in ABD desteğiyle Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonların uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olduğuna ve sivil kayıplara ilişkin verilerin küresel ölçekte tartışma konusu olmaya devam ettiğine işaret edildi.