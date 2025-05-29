İsrail basını: ABD'nin yeni ateşkes anlaşması teklifi 60 günlük geçici ateşkesi içeriyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ABD'nin İsrail ile Hamas arasında sunduğu yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları aktarıldı.

ABD'nin yeni ateşkes anlaşması teklifi

ABD'nin teklifinin, Gazze'de tutulan 9 İsrailli sağ esirin serbest bırakılması ile 18 cesedin teslimini kapsadığı ifade edildi..

İsrailli esirlerin bir hafta içinde iki grup halinde serbest bırakılmasının öngörüldüğü kaydedilirken buna karşı kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ABD'nin İsrail ile Hamas arasında sunduğu yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları aktarıldı.

ABD'nin teklifinin, Gazze'de tutulan 9 İsrailli sağ esirin serbest bırakılması ile 18 cesedin teslimini kapsadığı ifade edildi..

İsrailli esirlerin bir hafta içinde iki grup halinde serbest bırakılmasının öngörüldüğü kaydedilirken buna karşı kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.