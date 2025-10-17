İsrail basını duyurdu: Türk yardım ekiplerinin Gazze'ye girişine engel

İsrail’in, Hamas’ın elindeki ölü rehinelerin naaşları iade edilmeden Türk arama kurtarma ekibinin Gazze’ye girişine izin vermeyi düşünmediği öne sürüldü. Jerusalem Post’un haberine göre, İsrailli bir yetkili 81 kişilik Türk ekibi ve beraberindeki ağır ekipmanların, rehinelerin naaşları teslim edilmeden sınırdan geçemeyeceğini söyledi.

Birçok ülke yardım taahhüdünde bulundu

Ateşkes planına göre Hamas, pazartesi gününe kadar toplam 48 rehinenin tesliminden sorumlu. Hayattaki 20 rehine pazartesi günü teslim edilmişti. 19 rehinenin cenazesi ise Gazze'de kayıp durumda.

Önceki günlerde basına açıklama yapan üst düzey iki ABD'li danışman, "Muhtemelen enkazın altında çok sayıda ceset var. Ölü ve yaralıların bulunduğu yerler hakkında çeşitli istihbaratlarımız var. Birçok ülke yardım taahhüdünde bulundu. Türkiye, depremlerde deneyimli 81 kişilik bir ekibi göndermeyi teklif etti. Onları diğerleriyle birlikte oraya götürmeyi planlıyoruz" demişti.

Hamas bazı cesetlerin yerini bilmiyor

Jerusalem Post'a konuşan bir kaynak Hamas'ın elinde hemen iade edebileceği bazı rehine cesetleri olduğunu, bazılarının ise yerini bildiğini ancak geri almak için özel ekipmana ve yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Söz konusu kaynak, Hamas'ın bazı cesetlerin yerini ise gerçekten de bilmediğini aktardı.

"Şu anda yaptıkları şey anlaşmanın ihlali"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada "Hamas'ın anlaşmaya uyarak rehinelerin bir kısmını kolayca iade edebileceğini biliyoruz. Şu anda yaptıkları şey anlaşmanın ihlali" dedi.

Ülkenin Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün güvenlik kabinesini toplayarak hem ölü rehine meselesini hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Gazze planının ikinci aşamasını görüştü. Netanyahu "Hamas'ın elinde tam olarak kaç askerimizin naaşı olduğunu biliyorum. Eğer onları geri almazsak İsrail ne yapacağını çok iyi biliyor" dedi.