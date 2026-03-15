İsrail basını: İran füzesi Kudüs’teki ABD konsolosunun konutuna zarar verdi

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, “ABD konsolosunun Kudüs’te ikamet ettiği bina, İran tarafından fırlatılan ve önlenen bir füzeden çıkan şarapnellerle zarar gördü” ifadelerine yer verildi.

Haberde, konsolosun adını vermedi ve olay sırasında binada bulunup bulunmadığı belirtilmedi.

Tel Aviv ve Washington’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı bin 348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.