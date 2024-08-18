İsrail basını: Netanyahu'nun yazlığına İHA gönderildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının yakınlarında 16 Ağustos'ta uçtuğu belirlenen cismin, Hizbullah'a ait insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Deniz Kuvvetleri, Başbakan Netanyahu'nun Kayseriye'deki (Caesarea) yazlığının açıklarında uçan cisim tespit etti.

Kayseriye açıklarında devriye gezen İsrail donanmasına ait bot, İHA olduğu sanılan cismin civarda uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. Uçan cismin Hizbullah tarafından fırlatılan keşif İHA'sı olabileceğinden şüphelenen İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının görüntülerinin gelecekte yayımlanmak üzere çekilmeye çalışıldığını düşünüyor.

İsrail ordusunun bölgeye savaş uçakları gönderdiği ancak herhangi bir İHA'nın tespit edilmediği kaydedildi. Netanyahu'nun olay esnasında yazlığında olmadığının altı çizildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Bunun yanlış bir alarm olduğu belirlendi" ifadesine yer verildi.