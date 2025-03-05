İsrail basını: PKK’nın silah bırakması, Suriye’de dengeleri değiştirebilir

İsrail basınında yer alan yorumlara göre, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, bölgedeki güç dengelerini değiştirebilir.

Bu durumun, özellikle Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırırken, İsrail’in çıkarlarına zarar verebileceği belirtiliyor.

Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde, “Olası bir ateşkes, Suriye’deki güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail’in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir” değerlendirmesi yapıldı. Analizde, Suriye hava sahasının geçmişte İsrail’e açık tutulduğu hatırlatılarak, Türkiye’nin Moskova’nın yerine denetimi ele alması halinde İsrail’in hava sahasını kaybedebileceği vurgulandı.

ABD'nin Suriye'den çekilmesini hızlandırabilir

Analizde, PKK’nın silah bırakmasının Suriye’de dengeleri dramatik şekilde değiştirebileceği ve ABD’yi bölgeden asker çekmeye teşvik edebileceği yorumu yapıldı. SDG adını kullanan PKK/YPG’nin liderlerinden Ferhad Abdi Şahin, Öcalan’ın çağrısının kendilerine yönelik olmadığını savunsa da, örgütün ABD desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu durumda, örgütün Suriye yönetiminin taleplerine boyun eğmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Kanal 14 ve Yedioth Ahronoth gazetelerinin analizlerinde, yaşanan gelişmelerin Suriye ve Kuzey Irak’taki dengeleri derinden etkileyeceği ve Türkiye’nin tutumunda değişiklik yaratabileceği ifade edildi.

Ankara daha kapsamlı operasyonlar yapabilir

The Jerusalem Post’ta yayımlanan değerlendirmeye göre, PKK/YPG’nin Türkiye’nin çağrısına yanıt vermemesi halinde, Ankara’nın örgütü tamamen bitirmek için daha kapsamlı operasyonlara girişebileceği vurgulandı. ABD’nin bölgedeki politikasını değiştirmesi halinde ise örgütün Suriye yönetimiyle uzlaşmaya zorlanabileceği kaydedildi.

İsrail basını, sürecin Türkiye’nin bölgedeki rolünü güçlendirebileceğini ve İsrail’in Suriye’deki varlığını tehlikeye sokabileceğini değerlendiriyor.