İsrail basını savaşın maliyet tahminini açıkladı

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un Maliye Bakanlığının "savaşın devlet hazinesine maliyeti" konusundaki beklentisine dair haber yayımladı. Savaşın İsrail bütçesine maliyetinin 200 milyar şekele ulaşacağı tahmin edilirken, bu meblağın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ettiği kaydedildi.

İsrail'in savaş durumuna ilişkin beklentilerine yer verilen haberde, "Olayların 8 ay ile 1 yıl arasında devam etmesi, büyük kısmı Gazze'de yoğunlaşan çatışmaların devam etmesinin" öngörüldüğü aktarıldı.

"Kuzey cephesi" olarak adlandırılan Lübnan sınırında yoğunluk beklenmediği ve 35 bin yedek askerin yakında göreve başlayacağı aktarılan haberde, olayların "Yemen ve İran'a yayılmayacağı" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.