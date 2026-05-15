İsrail basınına göre Netanyahu, erken seçime gidilirse iktidarı kaybetmekten endişe ediyor

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun, Netanyahu'ya yakın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başbakan, liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun, kabul edilmesi halinde ülkeyi erken seçime götürebilecek İsrail Meclisinin feshedilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmasının ardından, Haredi partilerin liderlerine uyarıda bulundu.

Netanyahu, Haredi partilerin liderlerine, "İsrail'in henüz İran savaşında arzu edilen başarıyı elde edemediğini ve bu süreçte seçim kampanyasına zaman ayıramayacağını" iletti.

Başbakan ayrıca, erken seçimlerin mevcut koalisyonun iktidarı kaybetmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun bu uyarısı, erken seçime gidilmesi halinde iktidarı kaybetmekten endişe ettiği şeklinde yorumlandı.

İsrail Meclisinin feshedilmesi için yasa tasarısı

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon, geçmesi halinde ülkeyi 5 ay içinde erken seçime götürecek İsrail Meclisinin feshedilmesine ilişkin yasa tasarısı sunmuştu.

The Times of Israel gazetesinin 13 Mayıs'taki haberinde, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclisten geçmesi halinde 3 aydan kısa olmamak kaydıyla 5 ay içerisinde erken seçimlere gidileceği belirtilmişti.

Meclisin feshedilmesine ilişkin tasarı için ön oylamanın en erken 18 Mayıs'ta yapılabileceğine işaret edilen haberde, muhalefetin de desteğiyle tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulanmıştı.

İsrail basınında, sunulan tasarı "koalisyon hükümetinin seçimlerin zamanlamasını kontrol etme çabası" olarak değerlendirilmişti.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi 12 Mayıs'ta Meclis'in feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sunmuştu.