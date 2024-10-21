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İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda 2'isi çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 11 bin 300'ü aştı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında 2 çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 18 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca askerlerin, gözaltına aldıkları Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği aktarıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 300'ü aştı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 11 bin 300'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.

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