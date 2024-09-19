İsrail, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, aralarında bir kadın, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 35 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 800'ü aştı

Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 800'ü aşarken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 707 Filistinli hayatını kaybetti.