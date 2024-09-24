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İsrail, Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah kentlerine, Tubas kenti yakınlarındaki Tammun, Cenin kenti yakınlarındaki El-Yamun ve Yabud, El Halil kentindeki İzna başta olmak üzere birçok kent ve beldeye baskınlar düzenledi.

İsrail, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Tubas kenti yakınlarındaki Tammun beldesinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri beldedeki çok sayıda eve baskın düzenlerken en az 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin kenti yakınlarındaki Yamun beldesinde de İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşanırken, bölgede patlama sesleri duyuldu. Cenin'deki Filistin Esirler Cemiyeti, Yamun beldesinde 5, Yabud beldesinde 3 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

İsrail askerleri Nablus ve Ramallah kentlerine düzenlediği baskınlarda da birçok evde arama yaptı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

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