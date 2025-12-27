İsrail, Batı Şeria'da bazı köyleri abluka altına aldı

Yerel kaynaklar, Ramallah'ın batısındaki Naleyn köyündeki İsrail askeri kontrol noktasına ateş açıldığına dair çıkan haberlerin ardından, İsrail'in Naleyn, Bilayn ve Harbasa Beni Haris köylerinin girişlerindeki demir kapıları kapatarak, giriş çıkışları engellediğini aktardı.

Bölgede güvenlik alarmı

Köylerin girişlerinin kapatılmasının, bölgedeki 13 köyün sakinlerinin Ramallah şehrine gidiş ve gelişlerini engellediği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da kısa bir süre önce, bir kişinin "Haşmonaim kontrol noktası" yakınlarındaki "güvenlik çitinin" yanında silahlı saldırı düzenlediği ve herhangi bir yaralanmaya yol açmadan olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgeye çok sayıda birlik sevk edildiği ve saldırganın arandığı ayrıca bölgedeki bazı köylerin abluka altına alındığı belirtildi.