İsrail, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Rima beldesine baskın düzenledi, buradaki bazı evleri "askeri kışlaya" çevirdi.

İsrail, gözaltıları artırdı

Beldede "sokağa çıkma yasağı" uygulayan İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, açık alanda soruşturmaya tabi tuttu.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin gece yarısından sonra Ramallah'ın Tira beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de bir dizi baskın düzenlediğini ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 928 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 14 bin 500 kişi gözaltına alındı.