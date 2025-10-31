  1. Ekonomim
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Silvad beldesinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesimlerinde Ramallah kentinin doğusundaki Silvad beldesine baskın düzenledi.

Silvad'ın girişinde baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan arbedede İsrail askerleri gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

15 yaşındaki Yamin Samid Hamid yaşamını yitirdi

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 15 yaşındaki Yamin Samid Hamid yaralandı.

Hamid'in yaralanmasının ardından İsrail askerleri, bir süre sağlık ekiplerinin yaralı Filistinli çocuğa ulaşmasını engelledi.

İsrail askerlerinin geciktirmesine rağmen Filistin Tıp Merkezi'ne götürülen Hamid, hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

