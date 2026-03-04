İsrail, Batı Şeria’da geniş çaplı baskınlarla gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da son günlerde yoğun operasyonlar yürütüyor. El Halil, Beytüllahim, Kalkilya, Selfit, Tulkerim, Tubas, Nablus, Cenin, Ramallah ve El-Bire’de evlere giren askerler, bazılarını boşaltarak askeri karargaha çevirdi. Yerel kaynaklar, baskınlarda çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını aktarıyor.

Kuşatma ve çatışmaların yoğunlaştığı noktalar

Operasyonlar sırasında beldelerin girişleri toprak setler ve kontrol noktalarıyla kapatıldı. Özellikle Nablus’taki mülteci kampında yüzlerce asker günlerdir operasyon yürütüyor; çıkan çatışmalarda yaralanmalar olduğu bildiriliyor.

Bölgedeki insan hakları örgütleri, bu baskınların sivillerin günlük yaşamını felce uğrattığını, hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve gerilimi daha da tırmandırdığını vurguluyor. Uluslararası gözlemciler ise operasyonların, Batı Şeria’daki mevcut siyasi krizi derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

İsrail ordusunun bu tür baskınları, bölgede süregelen güvenlik politikalarının bir parçası olarak görülüyor. Ancak sivillerin hedef alınması, evlerin zorla boşaltılması ve kamplarda süren kuşatma hali, insani koşulları ağırlaştırıyor. Filistinli aileler, gündelik yaşamın askeri müdahalelerle kesintiye uğradığını, çocukların okula erişiminin engellendiğini ve sağlık hizmetlerine ulaşımın zorlaştığını dile getiriyor.

Uluslararası toplumdan gelen çağrılar, sivillerin korunması ve bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde. Ancak sahadaki gelişmeler, Batı Şeria’da güvenlik baskısının giderek arttığını ve siyasi çözüm arayışlarının daha da karmaşık hale geldiğini gösteriyor.