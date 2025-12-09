İsrail, Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenledi
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’daki Birzeit Üniversitesi yerleşkesine baskın düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundan bir birlik sabah saatlerinde Birzeit Üniversitesi yerleşkesini bastı. Üniversitenin 3 ana giriş kapısını kapatan İsrail askerleri, bazı fakülte ve binalarda konuşlanarak, arama faaliyetleri gerçekleştirdi.
5 güvenlik görevlisi gözaltına alındı
İsrail askerleri, cep telefonlarına da el koyduğu 5 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.
Üniversite yönetimi, baskın nedeniyle akademik ve idari faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail askerlerinin Birzeit beldesindeki baskınında da 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.