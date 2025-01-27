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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları 7. gününde de artarak sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını artırarak sürdürüyor
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Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nı dört bir yandan kuşatma altında tutuyor.

Bölgede patlama ve çatışma sesleri duyulduğu, insansız hava araçlarının (iHA) da devamlı hareket halinde olduğu belirtiyor.

İsrail güçlerinin Ed-Demec ve El-Beşer mahallelerinde Filistinlilere ait evleri yıkmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

İsrail, insanları bölgeden ayrılmaya zorluyor

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar 3 bin 200 ailenin İsrail tarafından zorla yerinden edildiğini belirtti.

Cerrar, İsrail askerlerinin, mülteci kampında baskın düzenlediği evlerde bulunan herkese baskı ve eziyet ettiğini, insanları bölgeden ayrılmaya zorladığını söyledi.

İsrail'in kampta 70 ila 80 evi ateşe verdiğini ifade eden Cerrar, 30-40 kadar evi tamamen yüzlerce evi de kısmen yıktığını kaydetti.

İsrail'in Cenin'e saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

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