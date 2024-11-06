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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi

İsrail, işgal altındaki Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına buldozerlerle baskın gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin'e düzenlediği baskın sırasında kent içi ve mülteci kampı etrafına çok sayıda keskin nişancı konuşlandırdı.

İsrail'den Cenin'e baskın

Kentin birçok noktasında buldozerlerle altyapı ve yolları tahrip eden İsrail güçleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesi ve Tubas kentine dün düzenlediği baskında 8 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği saldırılarda 167’si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.

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