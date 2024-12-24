İsrail, Batı Şeria’nın Tulkerim kentine saldırı düzenledi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampına saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli bir genç açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Tulkerim Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinli genci silahla vurarak öldürdü.
İsrail'in aldırıları sürüyor
Görgü tanıkları, insansız hava araçlarıyla ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini ifade etti.
Silahlı çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evleri yıktığını aktardı.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus ve Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 825 Filistinli hayatını kaybetti.