  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Batı Şeria’nın Tulkerim kentine saldırı düzenledi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail, Batı Şeria’nın Tulkerim kentine saldırı düzenledi: 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampına saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli bir genç açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Batı Şeria’nın Tulkerim kentine saldırı düzenledi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Tulkerim Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinli genci silahla vurarak öldürdü.

İsrail'in aldırıları sürüyor

Görgü tanıkları, insansız hava araçlarıyla ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini ifade etti.

Silahlı çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evleri yıktığını aktardı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus ve Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 825 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacakGüney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacakDünya
Kilauea Yanardağı faaliyete geçtiKilauea Yanardağı faaliyete geçtiDünya

 

Dünya
Güney Kore'de 65 yaş üstü nüfus yüzde 20 oldu
Güney Kore'de 65 yaş üstü nüfus yüzde 20 oldu
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a, Grönland Başbakanı'ndan yanıt: Satılık değiliz
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a, Grönland Başbakanı'ndan yanıt: Satılık değiliz
CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi
CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Güney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacak
Güney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacak