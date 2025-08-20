İsrail Batı Şeria’yı bölecek yerleşim planını onayladı

  1. Ekonomim
Son Dakika... İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek tartışmalı bir yerleşim projesine nihai onayı verdi.

İsrail, Batı Şeria'daki tartışmalı bir yerleşim birimi projesi için nihai onayı verdi. Söz konusu proje, uluslararası hukuka aykırı olarak inşa edilen yerleşimlerin genişletilmesi kapsamında, işgal altındaki Filistin topraklarını fiilen ikiye bölecek coğrafi bir engel oluşturuyor. Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar devam ederken alındı.

Karar doğrulandı

Bölgede bir temsilcisi bulunan İsrailli kuruluş Peace Now, bu kararı doğruladı. Analistler, bu adımın gelecekteki bir Filistin devleti olasılığını ciddi şekilde baltalayabileceğini bildiriyor. Plan, Doğu Kudüs ile Maale Adumim yerleşimi arasında kalan E1 bölgesinde yaklaşık 3.400 konut birimi öngörüyor.

Filistin devleti kurulmasını imkansız hale getirecek

Yaklaşık 12 kilometrekare büyüklüğündeki bu bölge, İsrail-Filistin çatışmasında en hassas bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Analistlere göre, bu bölgede yapılacak bir inşaat, Batı Şeria'yı kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölecek ve birleşik bir Filistin devleti kurulmasını çok daha zor, hatta imkansız hale getirecek.

