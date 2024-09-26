İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın İHA Birim Komutanı'nı vurdu
İsrail'in Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda, Hizbullah'ın İnsansız Hava Aracı (İHA) Birim Komutanı'nın hedef alındığı bildirildi. Hedef alınan kişinin durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyinde düzenlenen hava saldırısında üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.
Hedef alınan şahsın durumu belirsiz
Ordu açıklamasında, Beyrut'ta "kesin sonuçları olan saldırılar" düzenlediğini kaydetti. Hedef alınan şahsın akıbetine dair bir bilgi bulunmuyor.
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