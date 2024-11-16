İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırıları düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi.

Hava saldırısında çok sayıda bina yıkıldı

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından 2 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.