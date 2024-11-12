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İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Dahiye'nin Hureyk bölgesini hedef alan saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehditlerinin hemen ardından geldi.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, çoğunluğu Hureyk'te olmak üzere Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan 11 noktayı işaret ederek, "İsrail ordusunun yakın vadede agresif bir şekilde hareket edeceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınındasınız." uyarısında bulunmuştu.

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