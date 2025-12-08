İsrail, BM binasına baskın düzenledi: İsrail bayrağı çekildi!
Doğu Kudüs'te baskın düzenlenen UNRWA merkezine İsrail bayrağı çekildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada baskına tepki gösterdi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te BM’ye bağlı UNRWA merkezine baskın düzenledi; merkezdeki BM bayrağı indirildi, yerine İsrail bayrağı asıldı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sırasında İsrail güçleri, kamyon ve forkliftler kullanarak merkezde kontrol sağladı.
BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldı
Baskının ardından UNRWA merkezindeki BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldığı görüldü.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada baskına tepki gösterdi.
Lazzarini, İsrail polisi ve belediye yetkililerinin sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezi yerleşkesine zorla girdiğini belirtti.