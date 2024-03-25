İsrail, BMGK'nın ateşkes kararına rağmen 'savaş sürecek' dedi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talebiyle temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Gallant BMGK'nın ateşkas kararını değerlendirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yapacağı ilk toplantıda Hamas'ın yok edilmesinin ve esirlerin evlerine geri dönmesinin önemini vurgulayacağını belirten Gallant, "Henüz olmadığımız yerler de dahil olmak üzere her yerde Hamas'a karşı faaliyet göstereceğiz. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin görevini tamamlayabilmesi için Hamas'a bir alternatif belirleyeceğiz." dedi.

İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını belirterek, "Gazze'de kesin bir zaferin kazanılamaması bizi kuzeyde yeni bir çatışmaya götürebilir." ifadesini kullandı.

Gallant'ın yarın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmesi bekleniyor.