İsrail bombardımanı su krizini daha da derinleştiriyor

Gazze’de suyun yaklaşık yüzde 80'i, Akdeniz kıyısı boyunca Gazze ve İsrail'in altında uzanan, su taşıyan büyük bir kaya oluşumundan pompalanıyor.

İsrail bombardımanı nedeniyle boru hatlarına verilen zararın yeraltındaki kirliliği daha da kötüleştirmesi muhtemel.

BM, Gazze'nin su pompalamak ve arıtma tesislerini işletmek için acilen yakıta ihtiyacı olduğunu söylüyor ancak İsrail, düşman topraklarına enerji sağlamaktan sorumlu olmadığını söylüyor.

Gazze'nin zaten zayıf olan su kaynağı, yakıt kıtlığının kuyulardan pompalamayı, tuzdan arındırmayı ve arıtmayı durdurması nedeniyle savaştan büyük darbe aldı.

Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon hizmetlerinden sorumlu Filistinli sivil toplum kuruluşu Kıyı Belediyeleri Otoritesi yetkilisi Haydar el-Merzuk, son duruma ilişkin bilgi verdi.

Merzuk, İsrail'in yolları bombalamasının Han Yunus ve Refah kentlerini besleyen su hatlarında tahribata neden olduğunu, Refah kenti sakinlerinin su tedarikini olumsuz etkilediğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin güneyine göçe zorlanan Filistinlilerin Refah kentinin nüfusunda artışa neden olduğuna işaret eden Merzuk, daha önce 200 bin nüfuslu kentin hali hazırda yarım milyondan fazla kişiye hizmet sağlayan su hatlarının onarılması için çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

Merzuk, Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından korunacak güvenli bir yer bulunmadığını vurguladı.