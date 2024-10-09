İsrail bu kez Şam'ı vurdu! Ölüler ve yaralılar var

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

7 ölü, 11 yaralı

Suriye basını, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı ise 11’e yükseldiğini aktardı.

Haberlerde, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürülmüştü.

Saldırının düzenlediği binanın, İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre mesafede olduğu aktarıldı.