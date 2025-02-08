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İsrail, Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 Filistinli genci ağır bir şekilde darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı
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İsrail güçleri, işgal altındaki Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinli 3 gencin içinde bulunduğu bir aracı Cenin'deki El-Hasnavi Kavşağı yakınında durdurduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, zorla araçtan çıkardıkları 3 kişiyi tüfek dipçikleriyle darbederek, onları yere yatmaya zorladığını ve ardından gözaltına aldığını ifade etti.

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