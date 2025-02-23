İsrail, Cenin'e saldıracağını duyurdu: Bölgeye tank sevkiyatı başladı

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da saldırılarını genişleterek 2002’den bu yana ilk kez tanklarla Cenin’e gireceğini duyurdu. Ordu yetkilileri, bir tank tümeninin takviye için bölgedeki operasyonlara katılacağını bildirdi.

IDF, 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı 'Demir Duvar' adlı operasyonu genişletme kararı aldı. IDF'in açıklamasında, Cenin yakınlarındaki köylere de saldırıların başlatıldığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında görüldüğünü kaydetti. Saldırılar, 21 Ocak’ta başladıktan sonra 27 Ocak’ta Tulkerim, 2 Şubat’ta Tubas’ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail bölgedeki operasyonlarını artırdı

İsrail askerleri, 9 Şubat’ta Nur Şems Mülteci Kampı’na da saldırılarını yöneltti. 8 Şubat’ta Tamun’daki güçlerini geri çeken İsrail ordusu, bölgedeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

IDF'in 21 Ocak’tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralanırken, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda ise 167’si çocuk olmak üzere 920’yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 7 bine yaklaştı.