İsrail çeteleri Gazze’ye yardım getiren tırları yağmaladı

"İsrail yardım dağıtımını engelliyor, güvenlik sağlamıyor ve yardımların çalınmasını kolaylaştırıyor"

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, İsrail hükümeti açlığı silah olarak kullanmakla suçlanmıştı. Açıklamada, sivil halkın sistematik bir şekilde beslenme yetersizliği ile ölüme sürüklendiği Gazze Şeridi’nde özellikle çocukların, hastaların ve yaşlıların bu durumdan çok daha ağır etkileneceği belirtilmişti. Medya Ofisi’nin açıklamasında, son bir ay içinde İsrail’in bölgeye gerekli insani yardım malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin sadece yüzde 14’ünün girmesine izin verdiği ve böylece ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinde yüzde 86’lık bir eksiklik bulunduğu belirtilmişti. Buna ek olarak işgalci İsrail ordusunun yardım dağıtımlarını engellediği, güvenliği sağlamayı reddettiği ve yardımların çalınmasını kolaylaştırdığı kaydedilmişti. Açıklamada, İsrail’in sivil halkı aç bırakma stratejisi sert bir şekilde kınanmış ve Arap ülkeleri ile uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısında bulunulmuştu. Çağrı kapsamında İsrail’e baskı uygulanarak bölgeye giriş-çıkışların açılması, böylece açlıkla savaşan halka acil ve eksiksiz yardım malzemeleri teslimatının sağlanmasını istenmişti.

Gazze’de can kaybı 63 bin 25’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 25’e, yaralananların sayısının 159 bin 490’a yükseldiği belirtilmiş, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kaybının da 121’i çocuk olmak üzere 317’e ulaştığı kaydedilmişti.