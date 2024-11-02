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İsrail, çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezini bombaladı

İsrail, Gazze'de geçen aylarda çocuklara aşı yapılması için ateşkes kararı alınan çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezini bombaladı. İlk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.

Haber Merkezi
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İsrail, çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezini bombaladı
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Gazze Şeridi'nde bu sabah başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sırasında İsrail insansız hava aracının (İHA) bir sağlık kliniğine bomba atması sonucu ilk belirlemelere göre 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, "Quadcopter" tipi dronla Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezlerinden birini bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması bu sabah Gazze kentinde başlamıştı.

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