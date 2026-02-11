İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü

ABC News'ün haberine göre Herzog, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Başbakan Anthony Albanese ve diğer siyasi liderlerle görüştü.

Görüşmeler parlamento binasında yapılsa da bina çevresindeki protestolar nedeniyle Herzog, parlamentoya hitap etmeye davet etmedi.

Herzog, Albanese ile görüşmesinde, ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri "yeni bir başlangıca" ve "daha iyi bir geleceğe" taşıma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Netanyahu ile Trump arasında yapılması beklenen görüşmeye değinen Herzog, temasların, "kötülük imparatorluğu" olarak nitelediği İran'ın politikalarına karşı koymaya yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölen Avustralyalı gündeme geldi

Albanese de ziyaretin Sydney kentindeki Yahudi topluluğuna teselli sağladığını savunarak Herzog'a teşekkür etti.

Öte yandan Albanese, görüşmede, İsrail'in 1 Nisan 2024'te Gazze'de düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanlarının hayatını kaybetmesi konusunu gündeme getirdi.

Albanese, hayatını kaybedenler arasında, Avustralya vatandaşı Zomi Frankcom'un da bulunduğu saldırı için İsrail hükümetinden "cevap aramaya" devam edeceklerini belirtti.

Parlamento üyelerinden Elizabeth Watson-Brown ve Sophie Scamps de Herzog'un ülkeye davet edilmesini protesto amacıyla Albanese'nin parlamentoya hitabına katılmadı.

Avustralya'dan, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhakına ilişkin açıklama

Avustralya Dışişleri Bakanlığı ise Herzog'un ziyareti devam ederken İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak adımları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık sözcüsü, "Avustralya hükümeti, yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve barışa önemli bir engel teşkil ettiğini açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Sözcü, Filistin'in demografik yapısının değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açmıştı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, NSW polisinin, Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.