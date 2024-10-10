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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a: Türkiye'ye karşı bir planımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması hakkında konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye saldırı planlarının olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a: Türkiye'ye karşı bir planımız yok
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarını ve ülkesinin Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadığını söyledi.

AA'nın Times Of Israel gazetesinden aktardığı habere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle görüştü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına dair açıklamasını gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in hiçbir zaman böyle bir planı olmadığını belirtti.

Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu söyledi.

İki halk arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır" dedi.

Herzog, "İsrail'in saldırılarının bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını" ileri sürdü.

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