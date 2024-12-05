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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bir araya geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir buluştu.

Haber Merkezi
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bir araya geldi
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Polonya Dışişleri Radoslaw Sikorski ile görüştü.

"Ateşkes anlaşmalarına bağlıyız"

İsrail ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde normal seyrine dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Saar, "Meslektaşımı kuzeydeki ateşkes konusunda bilgilendirdim ve ateşkes anlaşmalarına bağlı olduğumuzu açıkladım. Yine de bunu uygulama konusunda ısrarcıyız ve herhangi bir ihlal durumunda harekete geçeceğiz." açıklamasını yaptı.

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