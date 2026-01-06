İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland’de temaslarda bulundu

Yerel basında yer alan haberlere göre, Tel Aviv’in tanıma kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Somaliland’i ziyaret etti. Saar’ın, Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Tel Aviv’in tanıma kararının ardından Somaliland’e giden ilk İsrailli yetkili olan Saar’ın ziyaretine ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığı henüz açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland’i “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Böylece İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke oldu.

1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası toplum tarafından tanınmazken; Mogadişu yönetimi bölgeyi ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Somali hükümetinin yetkisinde olduğunu vurguluyor.