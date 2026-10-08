İsrail Doğu Kudüs’teki İngiliz konsolosluğunun faaliyetlerine son verdi

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Londra yönetimiyle yürütülen temaslar sonucunda Doğu Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu’nun görev süresinin tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Alınan karar doğrultusunda, Başkonsolos da dahil olmak üzere 20 İngiliz diplomat İsrail’den ayrılacak. Sabah saatlerinde ise binadaki konsolosluk tabelalarının söküldüğü görüldü.

Temsilcilik seviyesinde kısıtlı diplomatik varlık

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, resmi faaliyetleri sonlandırılan konsolosluk binası diplomatik temsilcilik statüsünde hizmet vermeye devam edecek. İngiltere’ye ait mülkte sınırlı bir diplomatik varlık sürdürüleceğini ifade eden Sa'ar, toplam 7 İngiliz diplomatın binadaki temsilcilik bünyesinde görev yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Yaptırımlara yanıt olarak 4 maddelik misilleme

Söz konusu hamlenin, Birleşik Krallık’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik aldığı yaptırım ve ticari kısıtlama kararlarına misilleme olarak atıldığı kaydedildi. Sa'ar, 8 Eylül’de açıkladıkları yanıt paketindeki tüm adımların devreye sokulduğunu savundu.

İngiliz temsilciler merkezden uzaklaştırıldı

Misilleme paketinin diğer aşamalarına değinen Sa'ar, Kiryat Gat’taki merkezden İngiliz temsilcilerin uzaklaştırıldığını ve Londra’nın Batı Şeria’da Filistin Yönetimi güçlerine verdiği eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlattı. Ayrıca, çoğunluğu parlamenterlerden oluşan 12 İngiliz vatandaşının İsrail’e girişinin yasaklandığı bildirildi.

Londra karşı adım atmayacak

İki ülke arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde İngiltere’nin bu adımlara karşı bir hamlede bulunmayacağını ileri süren Sa'ar, gelecekteki ilişkilere dair garanti verilemeyeceğini belirtti. Sa'ar, İsrail’e karşı adım atan her ülkenin bunun bedelini ödeyeceğini dile getirdi.