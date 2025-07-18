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İsrail durmuyor! Gazze'de düzenlenen son saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara ve evlere düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail durmuyor! Gazze'de düzenlenen son saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde güneydeki Han Yunus bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve bir evi hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Çok sayıda sivilin yaşadığı bir eve düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Evin enkazında kalanların olduğu belirtildi.

Han Yunus kentinin batısı bölgesinde de İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) çadırları hedef alan saldırısında, bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırılarda da 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde ise İsrail'in bir evi bombalaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Batı Şeria'da ateşle yaraladığı Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, başta kuzeydeki Nablus kenti olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'un Batı Mezarlığı çevresinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, ateş açarak Fadi Ebu Şerah'ı yaraladı ve gözaltına aldı.

İsrail ordusu yaralanan Filistinlinin tedavisi için Kızılay ekiplerinin olay yerine gelmesine engel oldu.

Gözaltına alınan yaralı Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim ve kuzeyinde Tulkerim olmak üzere çeşitli kentlere baskınlar düzenledi, evlere zorla girdi ve Filistinlileri gözaltına aldı.

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