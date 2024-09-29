İsrail duyurdu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü

İsrail, dün Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında üst düzey Hizbullah yetkililerinden Nabil Kavuk’un öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, hava saldırısında öldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Nabil Kaouk'un dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kaouk Hizbullah'ın "önleyici güvenlik birimi" komutanı ve merkez konseyinin kıdemli üyelerinden biriydi. Times of Israel gazetesi Kaouk'un Hizbullah liderlerine yakın olduğunu ve İsrail'e yönelik saldırılarda doğrudan rol aldığını yazdı.