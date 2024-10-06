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İsrail duyurdu! Bir Hizbullah komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyüne düzenledikleri saldırıda Hizbullah komutanı Hader Ali Tawil'in öldürüldüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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İsrail duyurdu! Bir Hizbullah komutanı öldürüldü
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İsrail Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. Can kaybının günden güne arttığı ülkeye bomba yağdıran İsrail güçleri bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyüne düzenlenen saldırıda İsrail'e düzenlenen bir tanksavar füze saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen Hizbullah komutanı Hader Ali Tawil'in öldürüldüğü belirtildi.

IDF'ten bir tahliye emri daha

IDF, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve kasabada yaşayan sivillere derhal bölgeyi boşaltmaları ve Awali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, “Geri dönmenin güvenli olduğu zaman sivilleri bilgilendireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da okulların açılması ertelendi

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, İsrail'in Hizbullah'a yönelik hava saldırılarını arttırması nedeniyle okulların açılmasının erteleneceğini açıkladı. Halabi, “1 milyondan fazla öğrenci için yeni başlangıç tarihi güvenlik riskleri nedeniyle 4 Kasım olacak” dedi.

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