Netanyahu: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi Gazze'de hedef aldık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi ve Yemen'e düzenledikleri saldırılarla Gazze kentini işgal planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Umarım artık aramızda değildir"

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıkları iddiasına dair Netanyahu, "Nihai sonucu hâlâ bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta "Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve tüm esirleri serbest bırakmak" için Gazze kentini işgal kararı aldığını öne süren Netanyahu, ordunun söz konusu işgal kararını uygulamaya başladığını söyledi.

Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava saldırıları ve ağır topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürmüş ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini açıklamamıştı.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürmüştü. İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" aktarılmıştı.

Gazze kentinin tamamen ele geçirilmesine yönelik adımlar ele alınacak

Pazar günüyle birlikte İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları gerçekleştirerek Hizbullah'ı da hedef aldı. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin pazar akşamı toplanması bekleniyor. İsrail'in kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre Gazze kentinin tamamen ele geçirilmesine yönelik adımların ele alınacağı bu zirve, güvenli görülen alternatif bir yerde yapılacak.

Bazı bakanlar hayatını kaybetti

Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana’ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi'yle beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini cumartesi günü duyurdu.

Uluslararası toplumun büyük ölçüde tanımadığı Husilerin liderlerinin, yıllık değerlendirme toplantısı sırasında hedef alındığı belirtildi. Örgüt, öldürülenlerin intikamının alınacağını ve Gazze'ye desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

KAN'ın haberinde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi'yle Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin hayatta olup olmadıklarının belirsizliği koruduğu ifade edildi.