İsrail duyurdu! Hamas hükümet lideri dahil üç isim öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Rawhi Mushtaha'yı suikast sonucu öldürdüklerini duyurdu.

İsrail ordusu, Mushtaha'ya düzenlenen saldırıda Hamas'ın siyasi yöneticileri Sameh al-Siraj ve Sami Oudeh'in de vefat ettiğini belirtti.

"Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı"

Açıklamaya göre üç isim, yaklaşık 3 ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürüldü, ancak Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı. İsrail, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi temmuzda Tahran'a düzenlediği saldırıda öldürmüş, yerine Yahya Sinvar geçmişti.