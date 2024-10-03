  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail duyurdu! Hamas hükümet lideri dahil üç isim öldürüldü
Takip Et

İsrail duyurdu! Hamas hükümet lideri dahil üç isim öldürüldü

İsrail ordusu, üç ay önce gerçekleştirdiği bir saldırıda Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Rawhi Mushtaha ile birlikte Hamas'ın siyasi yöneticileri Sameh al-Siraj ve Sami Oudeh'in de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail duyurdu! Hamas hükümet lideri dahil üç isim öldürüldü
Takip Et

İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Rawhi Mushtaha'yı suikast sonucu öldürdüklerini duyurdu.

İsrail ordusu, Mushtaha'ya düzenlenen saldırıda Hamas'ın siyasi yöneticileri Sameh al-Siraj ve Sami Oudeh'in de vefat ettiğini belirtti.

"Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı"

Açıklamaya göre üç isim, yaklaşık 3 ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürüldü, ancak Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı. İsrail, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi temmuzda Tahran'a düzenlediği saldırıda öldürmüş, yerine Yahya Sinvar geçmişti.

Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildiTeröre büyük darbe! MSB duyurdu: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

Türk Tuborg'un Sürdürülebilirlik Raporu'na ödülTürk Tuborg'un Sürdürülebilirlik Raporu'na ödülİş Dünyası

 

 

Dünya
Tayvan'da Krathon Tayfunu: 2 ölü, 102 yaralı
Tayvan'da Krathon Tayfunu: 2 ölü, 102 yaralı
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları sonucu 80 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları sonucu 80 Filistinli daha hayatını kaybetti
Japonya Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
Japonya Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
ABD ordusu İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı
ABD ordusu İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı
İsrail'in hava saldırısında Nasrallah'ın damadı öldürüldü
İsrail'in hava saldırısında Nasrallah'ın damadı öldürüldü