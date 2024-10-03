İsrail duyurdu: Hamas'ın üç komutanı aylar önceki bir saldırıda öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Perşembe günü yayınladığı bir açıklamada, yaklaşık üç ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen bir hava saldırısında Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar'ın sağ kolunun ve diğer iki Hamas komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırı, Gazze'nin kuzeyindeki bir tünele düzenlenirken, Sinvar'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Rawhi Mushtaha ile Sameh Siraj ve Sameh Oudeh adlı Hamas komutanlarının öldürüldüğü belirtildi.

Hamas yanıt vermedi

Hamas, IDF'nin açıklamasına yönelik hemen bir yanıt vermedi.

IDF, üç komutanın da Gazze'nin kuzeyinde, kontrol merkezi olarak kullanılan müstahkem bir tünelde olduklarına dair detayları paylaştı.

Sinvar'ın ise hayatta olduğuna ve Gazze'de saklandığına inanılıyor.

Ayrıca İran'ın salı akşamı İsrail'in kuzeyini füzelerle vurması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik "sınırlı" kara harekatı başlatmasıyla beraber Orta Doğu'daki gerilim sürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yetkililer, yeni bir insani kriz ve mülteci akını dalgasının yakın olduğunu öngörüyor.