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İsrail duyurdu: Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta yeniden başlayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Lübnan ile müzakerenin bir sonraki tur görüşmesi gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak” dedi.

Haber Merkezi
DHA
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İsrail duyurdu: Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta yeniden başlayacak
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İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı görüşmede, Tel Aviv-Beyrut müzakerelerine ilişkin bilgi verdiğini duyurdu.

Saar, İsrail, Lübnan ve ABD'nin yaklaşık iki hafta önce ‘tarihi bir çerçeve anlaşmasına’ vardığını söyleyerek, “Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacak” ifadesini kullandı.

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