İsrail duyurdu: Lübnan sınırında bir İHA düşürüldü
İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail topraklarına doğru yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşan bir İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in Lübnan sınırında bir bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından sınırda İsrail güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı kaydedildi.
Lübnan’dan tanksavar füzesi fırlatılmıştı
İsrail ordusu, Lübnan’dan sınırdaki İsrail tankına doğru tanksavar füzesi fırlatıldığını bildirmişti.
Saldırının İsrail güçleri arasında zayiata ve herhangi bir hasara neden olmadığı aktarılan açıklamada, saldırının yapıldığı noktaya İsrail ordusu tarafından ateşle karşılık verildiği kaydedilmişti.