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İsrail duyurdu: Lübnan'daki operasyonlar genişletilecek

İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Güney Lübnan'daki kara operasyonunun genişletilmesini onayladığını bildirildi.

Haber Merkezi
ANKA
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İsrail duyurdu: Lübnan'daki operasyonlar genişletilecek
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'ın güneyindeki kara operasyonunun genişletilmesini onayladığını açıkladı.

Gazze'de 2 İsrail subayı ağır yaralandı

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Pazar akşamı yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada Zırhlı Birliklere bağlı iki subayın ağır yaralandığını duyurdu. Subaylar tıbbi tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı. 

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